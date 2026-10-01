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SÃO PAULO

Jovem de 21 anos é encontrado morto em banheira de motel

Corpo não apresentava sinais visíveis de violência e exames periciais vão determinar as causas do óbito

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 21 anos é encontrado morto em banheira de motel
Autor Delegacia na Lapa, o 7º SP, investiga caso como morte suspeita - Foto: Reprodução/Google Maps

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um jovem de 21 anos, encontrado sem vida na banheira da suíte de um motel localizado na Zona Oeste da capital paulista. A ocorrência foi registrada por volta da 0h20 desta quinta-feira (01) no 7º Distrito Policial (Lapa), que instaurou inquérito sob a classificação de morte suspeita.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo acompanhante da vítima, um homem de 39 anos, após encontrar o rapaz desacordado dentro da água. A equipe médica prestou os primeiros socorros assim que chegou ao endereço, mas constatou o óbito ainda no local. Em depoimento prestado às autoridades, o acompanhante relatou ter se ausentado do ambiente por alguns minutos e, ao retornar, deparou-se com o jovem submerso.

A Polícia Militar informou que o corpo da vítima não apresentava sinais aparentes de violência física. O acompanhante foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a cronologia dos fatos e acabou liberado no início da manhã na condição de investigado.

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A perícia técnica realizou os levantamentos no local e apreendeu os telefones celulares dos dois ocupantes do quarto para análise de conteúdo e troca de mensagens. A causa exata do óbito dependerá dos laudos do Instituto Médico Legal (IML), enquanto a administração do estabelecimento não havia se pronunciado até o fechamento desta reportagem.

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acidente em motel investigação policial jovem encontrado morto morte suspeita perícia técnica Zona Oeste São Paulo
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