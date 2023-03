Jovem de 20 anos remove tumor de 45 quilos do ovário

Da Redação

A cirurgia para retirar o tumor ocorreu em dezembro de 2021

Allison Fisher, de 20 anos, viveu por anos com um tumor de 45 quilos no ovário. A moradora da Flórida, nos Estados Unidos, sentia fortes dores no estômago, apresentava um grande inchaço na região da barriga e ficou menstruada por todo o ano 2020 sem buscar ajuda médica por temer os altos custos de um tratamento.

No entanto, em 2021, quando a mãe dela descobriu um câncer, Allison ficou assustada e decidiu investigar a razão do inchaço crescente na barriga. O tumor foi diagnosticado pelos médicos e, felizmente, era benigno.

A cirurgia para retirar o tumor ocorreu em dezembro de 2021. Os médicos utilizaram uma técnica robótica minimamente invasiva: fizeram uma incisão na jovem e usaram braços robóticos para cortar e remover pedaço por pedaço do tumor. Ao veículo de comunicação News4Jax, Alisson afirmou que acreditava que se ignorasse o problema, ele desapareceria.

“Sentia como se estivesse grávida de dez filhos. Não conseguia deitar de bruços, parecia que todos os meus órgãos estavam sendo esmagados. Mas depois de assistir a batalha de minha mãe e o que ela passou, percebi que não deveria estar adiando meus problemas da maneira que estava”, contou.

O médico que realizou a operação da jovem, Martin Martino, esclareceu que tumores deste tamanho são raros. Ele ainda explicou que após o procedimento, a equipe conseguiu localizar o ovário esquerdo da jovem, que tem o tamanho normal e garante que Alisson tem a possibilidade de ter filhos.

