Jovem de 20 anos morre eletrocutada enquanto lavava roupas

Da Redação

Viviane será sepultada nesta quinta-feira (16)

Um acidente fatal foi registrado pelas autoridades nessa terça-feira (14), em Juazeiro, Bahia. Uma jovem, de 20 anos, morreu ao sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava roupas.

continua após publicidade .

A Polícia Civil (PC) informou que a vítima, identificada como Viviane Rodrigues, colocou a mão no interior da máquina em funcionamento para pegar algumas peças de roupa.

Assim que o acidente aconteceu, Viviane foi socorrida pelo marido e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, ela chegou em óbito no local.

continua após publicidade .

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Viviane deixa o marido e um filho de nove meses.

Caso semelhante

No mês passado, um acidente de trabalho resultou na morte de um adolescente, de 17 anos, em Jataí, Goiás. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Benedito Cavalcante Dantas sofreu uma descarga elétrica no momento em que lavava o carro de uma cliente.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha disse que o rapaz utilizava uma bota de borracha durante o trabalho, porém, em certo momento, Benedito tirou o calçado, pois estava machucando. Então, ele teria colocado um chinelo e, na sequência, tomou o choque elétrico.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na residência da cliente, local onde fazia a limpeza do veículo.

Segundo a investigação, o responsável pela empresa de lavagem de carros contou que o adolescente trabalhava com eles há três meses, e o equipamento que ele manuseava já tinha sido utilizado na manhã do acidente, mas não apresentou problemas.