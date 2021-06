Jovem de 20 anos morre após explosão em baile funk

Continua após publicidade

Uma mulher de 20 anos morreu depois de ser atingida por uma explosão em um baile funk na Rocinha, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na segunda-feira passada (31).

De acordo com testemunhas, no local do evento havia uma caixa com frascos de lança-perfume. Os objetos pegaram fogo e explodiram. Conforme imagens divulgadas, havia uma labareda de fogo sobre a mesa onde estavam os lança-perfumes.

Carolina Gonçalves Oliveira acabou sendo atingida pelas chamas pois estava próxima da caixa. Ela teve 80% do corpo queimado.

A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (5).

Carolina foi sepultada neste domingo (6). Um inquérito foi aberto.