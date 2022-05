Jovem de 20 anos morre ao colidir bicicleta contra muro

Da Redação

Um acidente fatal foi registrado no último sábado (21), em Rio do Sul, Santa Catarina. Um mulher, identificada como Karla Caroline Moreira, de 20 anos, morreu ao bater de bicicleta contra um muro. O muro quebrou por conta do impacto da batida.

continua após publicidade .

Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que a tragédia aconteceu depois de a jovem descer um morro e notar que a bicicleta estava sem freios. Karla morreu na hora.

Conforme as informações dos bombeiros, a vítima sofreu múltiplas fraturas e, por conta disso, não resistiu aos ferimentos.

continua após publicidade .

Segundo a amiga Crislaine Alves, que foi criada com Karla, a jovem trabalhava com eventos e costumava usar a bicicleta para se deslocar nas atividades do dia a dia.



No dia do acidente, Karla almoçou com o tio e foi para a casa onde vivia sozinha com a filha, no bairro Taboão. A menina estava passando um tempo com a madrinha naquele dia. De mochila nas costas, Karla saiu perto das 17h e, enquanto descia a Rua Geremias Medeiros, teria notado que a bicicleta ficou sem freios.

"Uma testemunha contou que ela desceu pedindo socorro, mas não teve o que fazer", lamenta Crislaine.

Com informações do g1.