Jovem de 20 anos é morta com facada no peito após briga; saiba motivo

Um desentendimento ocorrido na última semana terminou com a morte de uma jovem de 20 anos em Goiânia, Goiás. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Emilly Victoria Pereira, foi golpeada na região do peito com uma faca pela concunhada após uma briga por som alto.

continua após publicidade

O som era de uma festa que aconteceu na casa do namorado de Emilly na última quarta-feira (28). As envolvidas moram em um mesmo lote, mas em casas diferentes.

Na noite de sexta-feira (30), a concunhada conversou com Emilly para reclamar do barulho, e a jovem não gostou. Ela começou a provocar a "parente" falando sobre uma suposta traição entre ela e o cunhado, namorado da acusada.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Sargento da PM morre após reagir à tentativa de assalto no PR

Zangada, a mulher utilizou uma faca e desferiu um golpe contra a vizinha. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas nada pôde ser feito.

Conforme a PM, após a agressão, o namorado de Emilly tentou agredir a cunhada, acusada do crime, e o namorado dela, que é seu irmão, mas eles se trancaram em casa.



A suspeita foi presa e levada para a Central de Flagrantes, se indiciada e condenada ela pode responder pelo crime de homicídio. À polícia, ela confessou o crime.

Siga o TNOnline no Google News