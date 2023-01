Jovem de 19 anos sofre choque ao usar churrasqueira elétrica e morre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carolina sofreu uma descarga elétrica quando preparava uma churrasqueira

Uma jovem, de 19 anos, morreu na noite de domingo (29) após manusear uma churrasqueira elétrica, em Araraquara, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Carolina dos Santos Oliveira, sofreu um choque. Um boletim de ocorrência foi registro.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do documento, que é feito pela Polícia Militar (PM), o ex-namorado de Carolina ligou para ela várias vezes, porém, a moça não atendeu. O rapaz queria saber se poderia visitá-la.

No entanto, como ele não conseguiu conversar com sua ex-companheira, ficou preocupado e entrou em contato com uma amiga dela, que havia conversado com Carolina durante a manhã. Na ocasião, a jovem teria dito que comprou carne para fazer um churrasco.

continua após publicidade .

Leia também: Homem sobe em poste, sofre descarga elétrica e morre em Jandaia do Sul

Como não conseguiu mais falar com Carolina, a amiga aconselhou o ex a ir até a casa dela para ver se estava tudo bem.



Assim que o rapaz chegou na residência da jovem, a encontrou caída próxima à churrasqueira, segurando uma extensão elétrica feita por cabo de antena. Parte do fio estava desencapada. Além disso, na cozinha havia um pacote de sal grosso e um recipiente com carne.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas, assim que os socorristas chegaram ao local, nada pôde ser feito. Carolina não apresentava sinais vitais.

O Instituto Médico Legal (IML) da cidade foi acionado para recolher o corpo da vítima.

O caso foi registrado como morte suspeita.



Siga o TNOnline no Google News