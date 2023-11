Jovem de 19 anos morre após quadriciclo tombar sobre ele

Um jovem de 19 anos morreu após se envolver em um acidente com um quadriciclo nesse domingo (26). A fatalidade aconteceu quando a vítima estava com amigos em um condomínio às margens da represa Jurumirim, em Avaré, São Paulo.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Bryan Gabriel Pires Tavares, estava no local com cinco amigos. O grupo utilizava um quadriciclo para circular pela faixa de areia da represa.

Em um certo momento, os seis colegas subiram no veículo e isso fez com que ele tombasse em uma curva. Ainda não há informações sobre quem estava dirigindo ou sobre a velocidade de circulação.

Depois do acidente, o quadriciclo caiu em cima de Bryan, que foi levado ao hospital de Avaré, mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem foi enterrado na manhã desta segunda-feira (27), no cemitério São Vicente, no município de Taquarituba (SP), onde morava com a família.

O caso é investigado pelas autoridades.

