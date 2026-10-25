Jovem de 19 anos morre após cair de caminhão durante carreata política

Um jovem de 19 anos, identificado como Matheus Henrique Oliveira Silva, morreu na noite de sábado (24) após cair de um caminhão em movimento durante uma carreata pró-Flávio Bolsonaro (PL), em Goianésia. O acidente aconteceu na Rua Santos Dumont, localizada no bairro Covoá.

-LEIA MAIS: Mais de 90 urnas precisaram ser substituídas no PR, aponta Justiça Eleitoral

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima estava na carroceria de um caminhão do tipo prancha, juntamente com cerca de 20 pessoas que acompanhavam um carro de som. Relatos de testemunhas apontam que o jovem tentou descer do veículo enquanto ele ainda estava em andamento, momento em que perdeu o equilíbrio e caiu no chão.

A Polícia Científica informou que Matheus sofreu um traumatismo cranioencefálico grave em decorrência da queda. Atualmente, as autoridades investigam as circunstâncias exatas do acidente, incluindo a hipótese de o jovem ter sido atropelado pelo próprio caminhão na sequência.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. No entanto, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu durante o trajeto para o Hospital Municipal da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Matheus era filho de um empresário do ramo automobilístico de Goianésia. Após a confirmação da fatalidade, familiares e amigos utilizaram as redes sociais para lamentar a perda. O perfil oficial da empresa da família publicou uma nota de pesar destacando as qualidades da vítima, descrevendo-o como um jovem de valores admiráveis, educação exemplar, postura honrada e com uma facilidade única para transformar conhecidos em amigos.