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Jovem de 19 anos morre após cair de caminhão durante carreata política

Matheus Henrique Oliveira Silva sofreu traumatismo craniano no sábado (24); Polícia Civil investiga se vítima foi atropelada após a queda

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 19 anos morre após cair de caminhão durante carreata política
Autor Matheus Henrique Oliveira Silva - Foto: Reprodução

Um jovem de 19 anos, identificado como Matheus Henrique Oliveira Silva, morreu na noite de sábado (24) após cair de um caminhão em movimento durante uma carreata pró-Flávio Bolsonaro (PL), em Goianésia. O acidente aconteceu na Rua Santos Dumont, localizada no bairro Covoá.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima estava na carroceria de um caminhão do tipo prancha, juntamente com cerca de 20 pessoas que acompanhavam um carro de som. Relatos de testemunhas apontam que o jovem tentou descer do veículo enquanto ele ainda estava em andamento, momento em que perdeu o equilíbrio e caiu no chão.

A Polícia Científica informou que Matheus sofreu um traumatismo cranioencefálico grave em decorrência da queda. Atualmente, as autoridades investigam as circunstâncias exatas do acidente, incluindo a hipótese de o jovem ter sido atropelado pelo próprio caminhão na sequência.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. No entanto, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu durante o trajeto para o Hospital Municipal da cidade.

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Matheus era filho de um empresário do ramo automobilístico de Goianésia. Após a confirmação da fatalidade, familiares e amigos utilizaram as redes sociais para lamentar a perda. O perfil oficial da empresa da família publicou uma nota de pesar destacando as qualidades da vítima, descrevendo-o como um jovem de valores admiráveis, educação exemplar, postura honrada e com uma facilidade única para transformar conhecidos em amigos.

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acidente carreata política Flávio Bolsonaro Goianésia morte jovem
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