Jovem de 19 anos é encontrada morta na casa do namorado em SC; suspeito é preso

O corpo de Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (10) enrolado em cobertores dentro de um quarto trancado na casa do namorado, no bairro Santa Apolônia, em Sangão, no Sul de Santa Catarina. A Polícia Militar trata o caso como suspeita de feminicídio. O namorado da jovem, de 21 anos, entregou-se na delegacia acompanhado de um advogado e teve a prisão confirmada pela Polícia Civil.

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A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (6), quando informou à família que iria até a residência do companheiro. A localização do corpo ocorreu após a mãe da jovem desconfiar do teor das mensagens enviadas pelo celular da filha ao longo do fim de semana, levantando a suspeita de que o aparelho estivesse sendo usado por outra pessoa.

Após receber respostas evasivas e desencontradas de parentes do suspeito, a mãe acionou a Polícia Militar e relatou o temor de que a filha tivesse sido assassinada. Ao entrarem no imóvel indicado, os policiais encontraram o corpo com ferimentos no rosto. A perícia preliminar realizada pela Polícia Científica indicou que a morte pode ter ocorrido cerca de dois dias antes da localização do cadáver.

Joviana estudava Ciências Biológicas na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). O local do crime foi isolado para os trabalhos periciais e a Polícia Civil abriu um inquérito para esclarecer as circunstâncias do homicídio.