Jovem de 19 anos é encontrada morta assada dentro de forno no Walmart

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma funcionária da rede de supermercados Walmart foi encontrada morta assada dentro de um grande forno instalado na unidade em que ela trabalhava. O caso aconteceu na cidade Halifaz, no Canadá, e é investigado pela polícia local. A jovem indiana foi identificada como Gursimran Kaur, de 19 anos.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Mais 2 homens são presos em flagrante por furto de fios em Apucarana



O corpo carbonizado foi encontrado pela própria mãe da vítima. Mãe e filha trabalhavam juntas no Walmart há cerca de dois anos. As duas dividiam o mesmo turno quando a jovem sumiu.

continua após publicidade

Preocupada com o desaparecimento, a mãe de Gursimran começou a realizar buscas pela unidade, momento em que um outro funcionário percebeu o que seria um “vazamento” vindo de um forno industrial. A mãe da jovem, então, abriu a porta do forno e o corpo da jovem foi encontrado.

O caso foi registrado no último sábado (19) e está sendo investigado pela Polícia Regional de Halifax. As informações são do portal DOL.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém para fazer parte dos nossos grupos



Siga o TNOnline no Google News