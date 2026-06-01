Jovem de 19 anos é atacada por tubarão em praia do Recife

Uma jovem de 19 anos foi atacada por um tubarão na tarde desta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife (PE). A vítima sofreu uma mordida na perna direita e foi socorrida às pressas por guarda-vidas e banhistas que estavam no local. Este é o segundo ataque registrado no litoral pernambucano em apenas 24 horas, já que no domingo uma criança de 11 anos também foi ferida na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

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O incidente ocorreu na altura do cruzamento da Avenida Boa Viagem com a Rua Padre Bernardino Pessoa. Testemunhas registraram o momento em que a jovem foi retirada da água e recebeu os primeiros socorros ainda na faixa de areia, gerando correria e apreensão entre os frequentadores, que deixaram o mar imediatamente.

A mobilização para o atendimento da ocorrência envolveu equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os procedimentos iniciais na praia, a jovem foi levada ao Hospital Alfa, em Boa Viagem. No entanto, por conta da gravidade das lesões na perna, ela precisou ser transferida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife, unidade que é referência em traumas de alta complexidade no estado.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Pernambuco contabiliza agora 84 ataques desde o início da série histórica, em 1992. A praia de Boa Viagem lidera as estatísticas estaduais, concentrando 25 dessas ocorrências.

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As informações são do Metrópoles.