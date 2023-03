Jovem de 18 anos morre no 2º dia de treinamento do Exército

Da Redação

Gabriel morreu na última sexta-feira (3), e foi sepultado na segunda-feira (6)

Um jovem, de 18 anos, passou mal e morreu no segundo dia de serviço militar. O fato foi registrado na última sexta-feira (3), no 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A família de Gabriel Henrique dos Santos informou que o jovem, que terminou o Ensino Médio no ano passado, não tinha problemas de saúde. O rapaz morreu após realizar "ordem-unida" embaixo de um sol de quase 40 graus. Isso fez o corpo dele ir à exaustão.

"O nosso Gabriel foi posto à exaustão, marchando num sol de quase 40 graus, no nosso Rio de Janeiro, dentro daqueles casacos de lona do Exército extremamente quentes", alegou Celso Monteiro, padrinho de Gabriel.



Ainda conforme a família, o jovem já havia passado mal no primeiro dia de serviço obrigatório, que foi na quinta-feira (2). No dia seguinte, o mal-estar se repetiu.

"Ele passou por dois dias apenas no chamado, entre aspas, 'treinamento' como o Exército se refere, e faleceu. O corpo dele chegou a quase 43 graus Isso não é falácia. Isso está no laudo do Hospital Central do Exército. O nosso Gabriel teve distensão das alças intestinais, sangramento pulmonar bilateral, isso é característica de falta de oxigenação, edema no crânio. Ou seja, a saturação dele foi a 74", contou o padrinho.



Monteiro afirmou que a partida precoce de seu afilhado é irreparável. "Um menino maravilhoso, muito educado, sem malícias, uma pessoa muito inteligente, capaz, responsável", disse Celso.

O que diz o Exército?

A corporação afirmou que Gabriel Henrique dos Santos foi atendido rapidamente pelo médico do quartel e, na sequência, encaminhado para o Hospital Central do Exército, mas seu quadro de saúde se agravou, o levando à morte.

Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as causas da morte do rapaz. O Exército lamentou o caso e afirmou que está prestando apoio à família.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia.

Com informações do G1.

