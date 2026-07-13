Jovem de 17 anos morre preso ao cinto de segurança após carro cair em rio no interior do RS
Vítima, identificada como Ismael Dias dos Santos, retornava de um jogo de futsal com amigos em direção à cidade de Quatro Irmãos
Um adolescente de 17 anos, identificado como Ismael Dias dos Santos, morreu na noite do último sábado (13) após o carro em que viajava cair em um rio no interior de Jacutinga, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O acidente foi registrado por volta das 22h40, momento em que a vítima e outros três jovens retornavam de uma partida de futsal com destino ao município vizinho de Quatro Irmãos.
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De acordo com as informações repassadas pelos Bombeiros Voluntários de Jacutinga, o condutor perdeu o controle do automóvel por motivos ainda desconhecidos, fazendo com que o veículo saísse da pista, colidisse contra a proteção de uma ponte e despencasse dentro do riacho. Durante a queda na água, Ismael ficou preso ao cinto de segurança, não conseguiu abandonar o carro a tempo e morreu no local.
Os outros três ocupantes do veículo conseguiram escapar e sair do rio. Um dos sobreviventes precisou ser socorrido e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital da cidade de Erechim, mas, segundo as informações iniciais das equipes de resgate, não apresentava ferimentos graves. O atendimento à ocorrência mobilizou o trabalho conjunto dos Bombeiros Voluntários e da Brigada Militar, e as circunstâncias exatas que levaram à saída de pista serão investigadas pela Polícia Civil.
As informações são do G1.