Da Redação

Jovem de 17 anos morre afogado em celebração de formatura

Um estudante de 17 anos morreu ao se afogar em um lago durante um passeio com colegas para comemorar a formatura no Ensino Médio, na tarde de sexta-feira (10), em Caldas Novas, Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Paulo Vitor Torres teria tentado atravessar o lago a nado.

A corporação informou que o acidente ocorreu por volta das 13 horas, no Lago Corumbá. Segundo os bombeiros, o resgate foi complicado, já que o local tem cerca de 19 metros de profundidade, e a água estava muito escura.

O jovem estudava no Colégio Estadual Senador Antônio Ramos Caiado, na cidade de Santa Cruz de Goiás, a 122 quilômetros de Caldas Novas. No total, 15 adolescentes participavam da celebração.

Os bombeiros disseram que as buscas duraram 40 minutos. O corpo do adolescente foi encontrado preso em galhos e, após ser retirado do local, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc-GO) informou que a viagem dos estudantes foi organizada pelos próprios formandos e não teve nenhuma iniciativa, participação ou colaboração do colégio, de seus professores ou gestores.

As informações são do Metrópoles.