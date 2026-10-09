Jovem de 17 anos é flagrado gravando mulheres em banheiro universitário no Sul de SC

Menor foi descoberto por uma das vítimas, tentou fugir, mas foi localizado em terminal de ônibus de Criciúma

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na quinta-feira (8) após ser flagrado filmando mulheres dentro do banheiro feminino de uma universidade em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O jovem foi descoberto por uma das vítimas, que percebeu a ação suspeita e acionou imediatamente a equipe de segurança da instituição, cujo nome não foi divulgado pela polícia.

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Segundo a Polícia Civil, imagens das câmeras de monitoramento da universidade revelaram que o menor permaneceu escondido no local por cerca de 20 minutos. Após ser notado, ele fugiu do campus, mas as equipes de segurança iniciaram buscas pela região e conseguiram localizá-lo no terminal de ônibus da cidade.

O adolescente foi encaminhado à delegacia e, em relato inicial às autoridades, confessou ter gravado pelo menos duas mulheres sem autorização. Ele alegou, no entanto, que já havia apagado os arquivos tanto da galeria quanto da lixeira do seu telefone. Diante da situação, o aparelho celular do jovem foi apreendido e enviado para a perícia técnica, com o objetivo de tentar recuperar as mídias e instruir os autos do procedimento.

Na delegacia, o jovem foi autuado por ato infracional análogo ao crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e respondem por meio de atos infracionais. Após prestar depoimento acompanhado de um responsável legal, o adolescente foi liberado, enquanto a Polícia Civil dá prosseguimento à apuração do caso.

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As informações são do G1.