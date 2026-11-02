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Jovem de 17 anos é achado morto em praia de SC após pai seguir GPS do celular

Vítima estava submersa a cerca de três metros de profundidade na praia do Trapiche, em Penha. Jovem havia saído de casa na sexta-feira (30)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 17 anos é achado morto em praia de SC após pai seguir GPS do celular
Autor Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto no mar da praia do Trapiche, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, neste domingo (1º). A localização do corpo ocorreu após o pai da vítima rastrear o sinal de GPS do celular do filho. O jovem estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (30), quando informou que sairia para dar uma volta e não retornou para casa. A identidade do rapaz não foi divulgada pelas autoridades.

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Preocupado com a falta de notícias, o pai enviou diversas mensagens e tentou ligar para o filho repetidas vezes, mas não obteve sucesso. Diante do silêncio, ele decidiu seguir as coordenadas apontadas pelo rastreador do aparelho telefônico e foi até a praia. No local, o homem começou a buscar informações e foi abordado por um pescador, que relatou ter encontrado o celular, calçados e peças de roupa do jovem abandonados às margens do píer.

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após a descoberta dos pertences. Durante a mobilização na área, uma testemunha informou aos socorristas ter avistado o que parecia ser um corpo submerso, a cerca de três metros de profundidade. Com o auxílio de uma moto aquática, as equipes foram até o ponto indicado e conseguiram realizar o resgate do corpo do adolescente.

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