Jovem de 17 anos é achado morto em praia de SC após pai seguir GPS do celular

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto no mar da praia do Trapiche, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, neste domingo (1º). A localização do corpo ocorreu após o pai da vítima rastrear o sinal de GPS do celular do filho. O jovem estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (30), quando informou que sairia para dar uma volta e não retornou para casa. A identidade do rapaz não foi divulgada pelas autoridades.

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Preocupado com a falta de notícias, o pai enviou diversas mensagens e tentou ligar para o filho repetidas vezes, mas não obteve sucesso. Diante do silêncio, ele decidiu seguir as coordenadas apontadas pelo rastreador do aparelho telefônico e foi até a praia. No local, o homem começou a buscar informações e foi abordado por um pescador, que relatou ter encontrado o celular, calçados e peças de roupa do jovem abandonados às margens do píer.

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após a descoberta dos pertences. Durante a mobilização na área, uma testemunha informou aos socorristas ter avistado o que parecia ser um corpo submerso, a cerca de três metros de profundidade. Com o auxílio de uma moto aquática, as equipes foram até o ponto indicado e conseguiram realizar o resgate do corpo do adolescente.