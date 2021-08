Da Redação

Jovem de 14 anos atira e mata pai para salvar mãe em SP

Um garoto de 14 anos atirou e matou o pai. O crime aconteceu em um condomínio de luxo em Valinhos, São Paulo, na tarde desta terça-feira (3).

Conforme a Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada por volta de 14h05 no bairro Joapiranga para atender uma ocorrência de violência doméstica. O pai, que era um empresário, teria agredido a mãe do jovem momentos antes do crime. O adolescente, então, pegou uma arma que estaria na casa e atirou. .

Ainda de acordo com a PM, todos estavam dentro do carro da família na garagem. Além do adolescente, o casal tem outro filho, de 3 anos.

Um prestador de serviço afirmou ainda que viu o empresário andando com uma Lamborghini pelo local na hora do almoço. Após o crime, o corpo do empresário ficou caído do lado de fora da casa.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente de 14 anos já havia sido agredido pelo pai e inclusive o menino também teria presenciado várias cenas de violência praticadas contra a mãe dele.

A equipe deve ouvir o filho da vítima na delegacia ainda na noite desta terça-feira. No entanto, ao que tudo indica, além de agredir, o homem fazia uma série de ameaças psicológicas contra os dois.

Durante perícia no local, a Polícia Civil localizou um oito armas. Entre elas, um fuzil e diversas munições.