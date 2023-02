Jovem continua desaparecido após ponte ceder em Santa Catarina

Da Redação

O acidente ocorreu por volta das 2h20, desta segunda-feira (20) por causa do excesso de peso

Uma pessoa continua desaparecida após queda da ponte pênsil que ligava os municípios de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina. Cerca de 100 pessoas circulavam na ponte no momento da queda, mas conseguiram sair da água. O acidente ocorreu por volta das 2h20, desta segunda-feira (20) por causa do excesso de peso.

De acordo com o comandante do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Torres, Rodrigo Canci Pierosan, as buscas pelo desaparecido, um jovem de 21 anos, continuam no Rio Mampituba. Houve 20 atendimentos no hospital de Torres, mas sem gravidade.

Agência Brasil.

Ponte que liga SC ao RS

Cerca de 100 pessoas caíram no Rio Mampituba, após uma ponte pênsil que liga os estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul virar e ficar pendurada. Os cabos da estrutura romperam na madrugada desta segunda-feira (20).

A ponte suspensa fica localizada entre os municípios de Torres (RS) e Passo de Torres (SC). De acordo com informações da Prefeitura Municipal da cidade gaúcha, a estrutura de 30 metros tinha capacidade para suportar apenas 20 pessoas.

