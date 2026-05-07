Jovem conhecida por ter gêmeos de pais diferentes é morta pelo companheiro em GO

Um homem de 23 anos, foi preso nesta quarta-feira (6) suspeito de assassinar a tiros sua companheira, Adriellen Barbosa Lima. O crime de feminicídio ocorreu no último dia 20 de abril, na cidade de Mineiros, região sudoeste de Goiás. A vítima ganhou notoriedade nacional no ano de 2022 ao registrar um caso raro de gravidez de gêmeos de pais diferentes.

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O suspeito foi detido após se apresentar espontaneamente na Delegacia da Polícia Civil do município. Ele foi encaminhado à Unidade Prisional Regional e tem audiência de custódia prevista para esta quinta-feira (7).

Adriellen foi encontrada morta na cozinha da residência de sua cunhada, irmã do suspeito, localizada às margens da BR-364, nas proximidades do Loteamento Buena Vista. A perícia inicial apontou que a jovem sofreu uma perfuração no tórax causada por disparo de arma de fogo. Durante o crime, a filha do casal, uma bebê de apenas 10 meses, sofreu um corte na perna provocado por uma arma branca.

Inicialmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado sob a alegação de que a vítima estaria passando mal, mas a equipe médica constatou o óbito assim que chegou ao local. Relatos colhidos pela polícia apontam que o casal estava reunido com parentes momentos antes do crime. Após os familiares saírem e retornarem à residência, encontraram a jovem já sem vida no chão.

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A Polícia Civil segue investigando a motivação e a dinâmica exata do assassinato, uma vez que a irmã do suspeito afirmou não ter havido qualquer desentendimento prévio entre os dois. Com a morte de Adriellen, quatro crianças ficam órfãs: o filho mais velho de 6 anos, os gêmeos de 4 anos e a bebê de 10 meses ferida na ação.



