Jovem comemora última sessão de quimioterapia com passeio de carro

"Estou muito emocionada. De sexta para cá, meu coração está saltando de alegria. Estou chorando igual manteiga derretida. Me permito sentir tudo o que eu tenho para sentir. Parece que as coisas passam e tudo passa. Eu me segurava muito antes e, agora, me libertei". Esse foi o comentário feito por Iaraça Saldanha, de 30 anos, após comemorar sua última sessão de quimioterapia com um passeio de carro e o momento viralizar nas redes sociais.

A jovem, que mora em Sorocaba, São Paulo, lutava contra um câncer na região pélvica desde 2021 e, no último dia 23 de junho deste ano, ela chegou a última sessão contra a doença.



Por se tratar de um momento feliz, Iaraça colocou um cartaz na parte de trás do carro com a seguinte frase: "Minha última quimioterapia, buzinem!". Além disso, prendeu balões e corações sobre o veículo para incrementar ainda mais a decoração.

A reação das pessoas no trânsito, na zona sul de Sorocaba, foi postada nas redes sociais.

Em uma entrevista ao G1, a mulher contou que já havia lutado contra o câncer e tinha o vencido, mas, depois, a doença voltou a aparecer outras duas vezes, sendo a última em fevereiro deste ano.

Agora, ela enfrentará o tempo de pausa durante o mês de julho, para depois fazer novos exames e saber da atual situação da doença. Para Iaraça, conseguir passar pela terceira quimioterapia foi como uma vitória em meio a tantas dificuldades que enfrentou.



“Quando fui fazer a comemoração, foi eu, a minha mãe e minha irmã. A gente decorou o carro numa tarde e fomos. Fiquei muito mais emocionada do que eu poderia imaginar, em ver todo mundo comemorando junto comigo.”

Veja:

