Jovem com dentes 'transparentes' gasta R$ 49 mil para ter novo sorriso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jovem de 19 anos usou redes sociais para mostrar mudança após cirurgia de implantes nos dentes.

Uma jovem de 19 anos que nasceu com uma condição genética que deixava os dentes dela com aspecto de transparentes usou as redes sociais para mostrar como uma cirurgia ortodôntica transformou a sua vida e autoestima.

continua após publicidade .

Mihaley Grace, moradora de Oklahoma, nos Estados Unidos, sofre com osteogênese imperfeita, uma doença que enfraquece os ossos, e apresentou problemas nos dentes em decorrência do problema genético.

Quando ela era criança, pensou que os dentes transparentes se "fortaleceriam", mas, com o tempo, a situação só piorou. Aos 15 anos, ela passou a sofrer bullying e ser chamada de "dentes de tubarão" por colegas de classe. Além disso, começou a sentir muita dor para comer.

continua após publicidade .

"Após quatro anos tentando encontrar um cirurgião que trabalhasse com alguém com osteogênese imperfeita, eu finalmente encontrei um. Em dezembro de 2021, ele colocou uma prótese completa, aos 19 anos. Não poderia ser mais grata", afirmou a jovem em publicação no TikTok.

A osteogênese imperfeita, uma doença hereditária e rara que pode se manifestar em graus diferentes, afeta diretamente a produção do colágeno no corpo dos pacientes e faz com que os ossos se tornem mais frágeis.

Segundo a jovem, a condição fez com que os médicos temessem quebrar a mandíbula dela durante cirurgias para reparo dos dentes.

continua após publicidade .

"Eu já quebrei 117 ossos e passei por 36 cirurgias. Tenho parafusos nos meus joelhos e tornozelos, precisei passar por procedimentos após 'quebrar as costas' e tenho vários enxertos", contou a jovem, sobre os outros problemas causados pela condição.

Após anos buscando um especialista, porém, ela encontrou um cirurgião dentista que topou fazer a cirurgia. Mesmo com seguro dental, ela precisou desembolsar US$ 9,5 mil (equivalente a R$ 49 mil) para fazer a operação e instalar a prótese.

"Quando acordei da cirurgia eu ficava rindo e chorando porque eu estava tão chocada e finalmente estava feliz", afirmou a norte-americana.

continua após publicidade .

Agora, exibindo o sorriso nas redes sociais, Mihaley se planeja para passar por outros procedimentos. Um deles é para fazer implantes no maxilar que permitam uma melhor "mobilidade" da prótese e a outra, com lasers, deve facilitar a colocação e retirada das partes "móveis" dos dentes.

Com informações: Uol

Siga o TNOnline no Google News