Jovem com câncer terminal morre quatro dias após se casar em hospital

Quatro dias após se casar na capela do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, o jovem Luiz Gabriel Xavier, de 28 anos, morreu. O jovem lidava com um câncer em estado terminal e, infelizmente, na tarde da última terça-feira (18) não resistiu à doença, em Fortaleza, Ceará.

A unidade de saúde informou que ele fazia tratamento oncológico contra um câncer no intestino desde dezembro do ano passado. Como a maior parte da rotina do rapaz era no hospital, ele decidiu pedir a amada, Ingrid Mauna Pereira, de 25 anos, em casamento. O pedido foi feito na Unidade de Cirurgia e Anestesia (UCA) da instituição.

“Soube que a Ingrid era a mulher da minha vida quando a vi pela primeira vez. Sempre tive certeza da nossa história e quero também que ela seja protegida pela lei”.

O casal, que está junto há sete anos e tem um filho de apenas dois anos, oficializou a união na última sexta-feira (14). Ingrid afirmou que sempre sonhou em casar. “Com menos de um mês de namoro nós decidimos morar juntos. Nosso amor sempre foi intenso”. O pedido a pegou de surpresa. “Gabriel é meu companheiro e meu amor. E apesar de surpresa, nunca hesitei. Nada me fará desistir de estar ao lado dele”, concluiu.

Gabriel recebia cuidados paliativos na Unidade de Cirurgia e Anestesia (UCA) do hospital. Ele trabalhava como mecânico em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, e costumava praticar ciclismo e triatlon.

Seu sepultamento foi realizado na manhã desta quarta-feira (19) em Aquiraz.

História de amor

Um “oi” em uma rede social foi a origem de uma história de amor que durou mais de sete anos. O casamento de Luiz e Ingrid foi marcado por muita emoção.

Com os olhos marejados e tomado pela emoção, Gabriel esperou a noiva no altar. De vestido branco e com um buquê de flores, Ingrid estava na companhia do filho do casal, Gustavo, de dois anos de idade. O pequeno não via o pai desde dezembro do ano passado.

A juíza de paz, Toia Vasconcelos, reforçou, em sua fala, a importância da família e do fortalecimento dos laços. “O casal está solidificando o compromisso que assumiu há mais de sete anos, comprovando que o amor é poderoso, e capaz de vencer qualquer adversidade”.



