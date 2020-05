Jovem capota carro na BR-369 em Cornélio Procópio

A Polícia Rodoviária Federal de Cornélio Procópio atendeu na manhã deste domingo, 10, um acidente tipo saída de pista, seguido de capotamento, com uma vítima, um homem de 28 anos. Segundo informações do condutor, único ocupante do veículo, ele seguia de Cornélio Procópio para a cidade de Congoinhas e afirma não lembrar do acidente, tendo "acordado" somente após o capotamento.

Recusou-se ao teste do etilometro, porém não possui características claras de ingestão de álcool. Vítima encaminhada para a Santa Casa de Cornélio Procópio com ferimentos leves. O carro foi liberado para familiares da vítima.