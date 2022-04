Da Redação

Jovem cai de moto aquática e morre afogada em lago

O corpo da jovem Deys Muniz Borges Amaral, de 22 anos, que morreu afogada após cair de uma moto aquática em um lago na zona rural de Santa Tereza de Goiás, no norte goiano, foi encontrado nesta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada um dia após se afogar. A corporação utilizou uma técnica com cordas para encontrar o corpo.

Os bombeiros foram chamados para resgatar a jovem por volta das 17 horas, do último domingo (13). Mergulhadores do 11º Batalhão de Porangatu iniciaram as buscas ainda durante a noite, mas não conseguiram encontrar a jovem.

Na manhã de segunda-feira (14), a equipe continuou a busca pela mulher e localizou o corpo por volta das 11h30. Ao longo da manhã, mergulhadores da 2° Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de Anápolis e da 22ª CIBM de São Miguel do Araguaia ajudaram nas buscas.

Após o resgate, a vítima foi deixada aos cuidados da Polícia Técnico-Científica de Porangatu. Conforme o órgão informou ao g1, o corpo foi liberado ainda na segunda-feira.

