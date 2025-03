Jovem cai bêbada e é estuprada por morador de rua na saída de bar

A jovem ficou com machucados pelo corpo após a agressão sexual.

Investigadores da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) apuram um caso de estupro de vulnerável cometido por um homem em situação de rua contra uma jovem, de 24 anos no Distrito Federal. A vítima foi violentada após deixar um bar na 210 Norte, na madrugada do último sábado (22).

O agressor deitou por cima do corpo da jovem após ela cair desacordada nas imediações do estabelecimento. A jovem ficou com machucados pelo corpo após a agressão sexual.

O Metrópoles apurou que a mulher estava na companhia do marido, mas que se afastou dele quando deixavam o bar. Enquanto ele pagava a conta, a mulher segue caminhando. Sob efeito de álcool, a jovem se desequilibrou e caiu desacordada.

Quando percebeu, havia um homem negro, de cabelo descolorido, deitado sobre ela. O agressor tentava tirar a calça da vítima, que lutou e passou a gritar pedindo socorro. A vítima contou à polícia que chutava e empurrava o homem, mas que ele lhe tampava boca e segurava firme seus braços para que ela não se movesse.

Ao notar que a companheira havia desaparecido, o homem passou a correr e gritar pelas redondezas. Quando percebeu que o morador de rua estava deitado sobre a mulher, o marido correu em sua direção. O agressor arrumou as roupas com rapidez e fugiu. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e foi chamada pelas vítimas. As equipes ainda tentaram localizar o estuprador, que não foi encontrado.

Os policiais apuraram que o morador de rua é conhecido pelo apelido de “Biro Biro” e usaria um corte de cabelo “moicano”, além de viver em uma invasão chamada “Favelinha”, próxima a 910 Norte. A vítima foi levada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e tomar uma série de medicamentos, protocolo de saúde para quem é vítima de violência sexual.

Com informações do Metrópoles via CGN

