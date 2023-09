Jovem atropela ciclista de propósito e foge sem prestar socorro; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois jovens planejando atropelar um ciclista, que era um chefe de polícia aposentado. Inclusive, a dupla não somente arquitetou o plano de atropelar o homem, como também o colocou em ação. Isso terminou com a morte da vítima, identificada como Andreas Probst.

continua após publicidade

De acordo com as informações do site norte-americano TMZ, o crime foi registrado no dia 14 de agosto, quando o motorista do automóvel, um adolescente de 17 anos, e seu passageiro trafegavam por uma rodovia de Las Vegas, nos Estados Unidos. Eles avistaram Andres andando de bicicleta e o atingiram em alta velocidade.

Com a batida, o ciclista voou sobre o para-brisa do carro e caiu no chão.



continua após publicidade

O passageiro do veículo filmou o momento com o celular.

- LEIA MAIS: Bebê e cachorro morrem após serem deixados em carro por 6 horas

Assista:

continua após publicidade

Atenção! Imagens fortes

tnonline

continua após publicidade

O ciclista chegou a ser levado para um hospital, mas nada pôde ser feito. Ele teria se mudado para Las Vegas depois de se aposentar como chefe do Departamento de Polícia de Bell, na Califórnia, em 2009.



Os adolescentes que estavam no veículo fugiram, mas o motorista foi preso logo depois.

Siga o TNOnline no Google News