Jovem armado invade escola e ataca alunos; estudante cadeirante morre

O atirador foi baleado e encaminhado para um hospital

Um jovem invadiu uma escola municipal em Barreiras, na Bahia, utilizando uma arma de fogo e um facão, e atacou os alunos da instituição na manhã desta segunda-feira (26). Durante a ação, uma aluna cadeirante, identificada como Geane da Silva Brito, de 20 anos, foi morta. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

O invasor ficou ferido após ser baleado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para comparecer ao local. O responsável pelos tiros foi levado ao Hospital Geral do Oeste, e não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Um dos alunos que estava no colégio relatou o ocorrido. "O menino entrou na escola vestido de preto, deu um tiro na porta, lá dentro [do colégio] deu outro tiro. Os meninos [alunos] correram para a quadra, mas o instrutor mandou sair e ir para o fundo da escola, aí todo mundo arrodeou (sic) e conseguiu sair do colégio", relatou o jovem.

Aparecido Freitas, funcionário da Secretaria Municipal de Educação, não presenciou o momento do ataque, mas confirmou o relato do estudante. "Quando a polícia chegou, que tentou apreender, ele enfrentou a polícia, e aí foi alvejado, e está sendo levado para o socorro agora. É um fato que acabou de acontecer, a partir de agora vamos tomar todas as providências para entender o que houve", alegou.

Conforme as informações obtidas no local pela equipe da TV Oeste, o atirador era matriculado na instituição de ensino, porém, não frequentava as aulas.



Com informações do g1.

