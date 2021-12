Da Redação

Jovem anuncia pés de maconha como 'árvores de Natal' em app

Um jovem de 25 anos é investigado por tráfico de drogas após anunciar nas redes sociais a venda de plantas de maconha disfarçadas de árvores de Natal. O caso aconteceu em Jataí, em Goiás. Quatro plantas foram apreendidas na casa do suspeito, que ainda não foi encontrado.

continua após publicidade .

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre a venda de pés de maconha. A testemunha encaminhou à polícia um 'print' de um anúncio feito pelo proprietário da residência.

Em uma rede social, o rapaz anunciou a comercialização da droga disfarçada: “Vendo árvores de natal Colômbia Gold e sativa”, escreveu o jovem. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

continua após publicidade .

A negociação, conforme o anúncio, seria feita em chat particular. A mensagem apresentava emojis comumente associados ao uso de maconha.

Ao chegarem à casa do suspeito, os policiais militares encontraram as plantas de maconha, uma delas no solo, já mais adulta, e outras três, mantidas em garrafas pet.

As informações são do Metrópoles.