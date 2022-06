Jovem acorda do coma e descobre que noivo está com outra

Da Redação

A jovem se lembrou do noive e, ao entrar em contato, descobriu que ele tinha uma nova mulher

Brie Durval, uma australiana que reside no Canadá, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (08), ao contar sobre sua história de vida. A jovem de apenas 25 anos sofreu um acidente que a fez ficar em coma por três meses e mais dois lidando com uma amnésia. Ela foi hospitalizada em agosto de 2020, quando caiu da cobertura de um bar, bateu a cabeça no chão, ficando com um ferimento no cérebro e diversos ossos quebrados.

O que mais chamou a atenção dos internautas quando Brie relatou os acontecimentos no TikTok foi que, durante o tratamento da amnésia, ela se lembrou do seu noivo e entrou em contato, descobrindo que o homem já estava em um novo relacionamento. Em conversa com o jornal britânico Mirror, Brie contou que também descobriu que ele não tinha feito visitas a ela durante o período de internação.

Inicialmente, a moça se recordou do número de telefone do noivo e tentou fazer uma ligação, mas, como só foi direcionada para a caixa postal, Brie desistiu e apenas enviou um SMS. No entanto, ela não esperava a resposta que recebeu. "Eu abri meu celular para enviar uma mensagem para ele e tinha uma mensagem de uma mulher que dizia: 'Eu estou com ele, ele se mudou e agora vive comigo e com meu filho. Por favor, não procure por ele'", afirmou Brie.

A mulher, que não podia contar com o apoio dos pais durante a recuperação, por causa das restrições contra a Covid-19, contou ao tabloide que se sentiu sozinha, sem qualquer suporte emocional. "Eu tive muita dificuldade. Vivi uma experiência de quase morte, estava confusa, assustada, chorava literalmente todos os dias. Isso foi, definitivamente, algo pelo qual não quero passar de novo. Também não quero ficar longe da minha família de novo", disse a mulher.

Durante o período de internação, Brie contou com a ajuda de uma amiga canadense e da mãe dela. No processo de recuperação emocional do ocorrido, ela criou uma conta no Tik Tok para compartilhar sua experiências. Com o nome "hot coma girl" (garota gostosa do coma), ela publica vídeos que já foram vistos milhares de vezes.





