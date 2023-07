José Sarney recebe alta com diagnóstico de isquemia hospitalar

Siga o TNOnline no Google News

O ex-presidente da República José Sarney, de 93 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (17), após ser hospitalizado no domingo (16), quando sofreu uma queda em sua casa. A informação foi conformada pela assessoria do político.

Em uma nota publicada pelo hospital, foi revelado que o ex-presidente foi diagnosticado com uma “pequena área de isquemia cerebral”, ou seja, um bloqueio do fluxo sanguíneo no cérebro.

Sarney, que presidiu o país entre os anos de 1985 e 1990, passou por uma bateria de exames na instituição de saúde para que a equipe médica pudesse avaliar seu quadro de saúde.



Em um vídeo publicado em sua conta oficial do Instagram, sua filha, a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), chamou a queda do pai de “susto muito grande”.

“Olá, pessoal, passando para informar que hoje de manhã nós tivemos, levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou, caiu, enfim, levamos para o hospital, mas Graças a Deus, os exames já foram concluídos e ele está muito bem e se Deus quiser ele vai ficar bom logo, logo”, disse a ex-governadora do Maranhão.

*Com informações CNN Brasil.

