José Fontenele cria conexões no mercado de arquitetura no Nordeste

O apresentador de TV José Fontenele, levou todo o seu conhecimento de marketing e comunicação para o aprimoramento de um novo projeto. Em 2021, o empreendedor do Ceará, iniciou um novo formato de negócio e serviço de conexões e estratégias entre lojas de alto padrão deste departamento.



À frente da empresa ARD GRUPO, ele conta sobre como funciona o seu modelo de negócios:

“Funciona como um aplicativo, onde as lojas, arquitetos e designers se cadastram, gerando benefícios para o mercado”.

E continua:

“A partir disso, possuímos um catálogo, podendo haver experiências pelo mundo todo, como viagens e experiências únicas. Se trata de um vasto canal de networking e conexões entre lojas e profissionais desse setor”, pontua.

Com um grupo seleto de lojas, o propósito da empresa é trazer benefícios, estratégias e crescimento para o mercado da arquitetura e do design. Além disso, José Fontenele frisa que se preocupa em dar destaque a jovens profissionais da área, que conseguem arquitetar excelentes projetos, mas que antes não possuíam tanta notoriedade no mercado.

Ele relembra:

“Tudo começou através de um sonho. Iniciei o ARD GRUPO do zero, simplesmente pela vontade em fazer acontecer!”

Hoje, o Grupo já mostra um crescente desenvolvimento. Em 2022, o ARD GRUPO alcançou um grande crescimento e, atualmente, também está em atividade no mercado de Natal-RN.

“Em 2023, estaremos em mais 3 capitais do Nordeste”, enfatiza o empreendedor cearense, que se orgulha em mostrar o quanto seu projeto cresce cada vez mais.

