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José Dumont, ator condenado por estupro de criança, tem pedido de prisão domiciliar negado

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de prisão domiciliar humanitária feito pela defesa do ator José Dumont, de 76 anos. Com a decisão, ele permanecerá cumprindo pena em regime fechado. O Estadão busca contato com a defesa de Dumont

O ator foi condenado a e 10 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável e posse de material de pornografia infantil.

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A defesa do artista havia solicitado a conversão para a prisão domiciliar alegando o seu quadro clínico e a idade avançada. Entre as justificativas de saúde apresentadas, foram citados diagnósticos de hipotireoidismo, hipertensão arterial, distúrbios do sono e a necessidade do uso contínuo de medicação (levotiroxina). As informações foram divulgadas pelo colunista de O Globo Ancelmo Gois.

Para fundamentar a análise da solicitação, o Poder Judiciário determinou a realização de uma perícia médica oficial, que foi conduzida por um profissional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seppen). O laudo apontou que o ator apresenta um estado geral de saúde considerado regular, encontrando-se lúcido, orientado e recebendo acompanhamento clínico no próprio ambulatório do sistema prisional.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que o processo tramita sob segredo de Justiça.

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