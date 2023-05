Jornalistas são agredidos por invasor durante programa ao vivo; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Homem estava muito alterado e agrediu jornalistas

Um homem invadiu o estúdio da rádio Sucesso FM, em Catalão, Goiás, e agrediu dois jornalistas durante uma transmissão ao vivo. Nas imagens é possível ver que o agressor interrompeu a programação e, muito irritado, investiu com tapas, empurrões e ameaças contra os jornalistas. Veja o vídeo abaixo.



continua após publicidade .

O homem identificado como Jardel Custódio estaria irritado com críticas feitas pelos jornalistas contra o seu irmão, que trabalha na prefeitura local. O servidor público alvo das críticas havia se envolvido em uma confusão com jornalistas em um estádio de futebol na última sexta (19).

- LEIA MAIS: Pai e filha são presos por tentativa de homicídio em Arapongas

continua após publicidade .

Durante o programa, nesta sábado (20), os jornalistas Mamede Leão, Ricardo Nogueira e Yan Victor falaram sobre a situação que aconteceu no estádio do Crac, time do município, no dia anterior.

Assista o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

As informações são do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News