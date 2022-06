Jornalista vai cobrir acidente e descobre que filho morreu; assista

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (08), um jornalista de Araraquara, Estado de São Paulo, foi cobrir um acidente entre carro e caminhão, na Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), e descobriu que seu filho era a vítima da colisão.

Carlos Alberto Baldassari fazia uma live em sua página de notícias no Facebook e, ao se aproximar do local do acidente, descobriu que o carro envolvido era o do filho, Tiago Cequeto Baldassari, de 32 anos. A transmissão foi interrompida e, momentos depois, o repórter iniciou uma nova live e confirmou que a vítima era seu filho, que o acompanhava nas apresentações dos programas do canal 'Balda News'.

Assista a um recorte da transmissão:

"Vida de repórter é isso. Muitas pessoas, talvez, não vão entender o momento em que a gente está vivendo aqui na rodovia. Ali está o carro que se envolveu no acidente, o corpo já foi retirado por isso eu estou mostrando para vocês, o caminhão foi parar a cerca de 100 metros ali no acostamento. E vocês se segurem agora porque eu vou dizer quem é o condutor do veículo que perdeu a vida aqui: é meu filho, o Tiago, que fazia comigo todos os dias a apresentação dos programas, as lives e essa manhã a gente veio cobrir o acidente e quando eu cheguei, era meu filho", lamentou.

Tiago deixou a esposa, que estava grávida de três meses, uma filha de 8 anos, os pais e a família. O corpo dele vai ser velado nesta quinta-feira (09), das 7h30 às 10h, no Cemitério Municipal, localizado na Avenida Espanha, 1206. Ainda não há informação sobre o horário do enterro.

"Infelizmente, neste mundo que a gente vive da reportagem, tem hora que a gente vai cobrir ocorrências que envolvem familiares. Infelizmente, hoje, é o meu filho. A gente perde o Thiago e que Deus o receba de braços abertos, é um menino bom, de bom coração", completou.

Carlos Alberto compartilhou uma mensagem para o filho na página do Facebook do portal "Balda News", acompanhada de uma foto do filho. "Vai em paz meu filho, que Deus o receba de braços abertos. Estarei sempre junto com você 'Ti'."





O acidente

O caminhão, que seguia de Ribeirão Preto para Araraquara, bateu de frente contra um veículo modelo Volkswagem/Gol, próximo à entrada do Parque São Paulo, na SP-255. O caminhoneiro relatou à Polícia Rodoviária que seguia pela faixa adicional da pista quando o veículo teria invadido a faixa e causado o acidente.

Com o pneu furado, o caminhão acabou caindo no acostamento, do lado oposto da pista.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para fazer o resgate das vítimas, mas o motorista do veículo morreu na hora. A polícia desviou o trânsito para uma das faixas da rodovia para preservar o local para a realização de perícia.





Segundo acidente

Com a rodovia reduzida a uma faixa, o trânsito ficou lento no local e um motoqueiro acabou colidindo na traseira de um caminhão de cana. A vítima foi socorrida em estado grave pela viatura da Via Paulista/Arteris, concessionária que administra o trecho da rodovia.