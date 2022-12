Jornalista que morreu no Catar sofreu aneurisma, diz esposa

Da Redação

jornalista esportivo Grant Wahl

O jornalista esportivo Grant Wahl, que faleceu durante a cobertura do jogo entre Argentina e Holanda no Catar, morreu em virtude de um aneurisma.

A confirmação veio através da esposa do norte-americano, Céline Gounder, que anunciou a causa da morte em uma entrevista à emissora CBS.

“É uma coisa que provavelmente vinha se desenvolvendo há anos. Não há nada de suspeito sobre seu falecimento”, explicou a mulher, que acrescentou que a morte não teve relação com a vacina anti-Covid ou a doença.

Alguns dias antes de falecer, o profissional de 49 anos de idade escreveu que estava com bronquite e internado em um hospital no Catar.

“Três semanas de pouco sono, muito estresse e muito trabalho podem ter esse efeito”, escreveu o Wahl em sua newsletter de 6 de dezembro.

Wahl era um dos mais experientes jornalistas americanos em Copas do Mundo e estava trabalhando normalmente no estádio Lusail. O profissional passou mal no local e foi levado para um hospital em Doha, mas não resistiu. (ANSA).





