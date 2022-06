Jornalista irlandesa de 43 anos morre após publicar despedida

Da Redação

A repórter irlandesa Aideen Kennedy morreu aos 43 anos devido a uma doença terminal. A notícia foi confirmada neste sábado (18), logo após a jornalista publicar uma mensagem de despedida em suas redes sociais.

“Então a vida não correu bem e estou tão doente quanto estava quando fui para o hospital, essencialmente indo para casa para morrer, mas recebendo cuidados paliativos”, desabafou ela, em postagem no Twitter na sexta-feira (17).

“As crianças sabem. Se você se deparar com elas, você vai ficar de olho nelas, elas são as crianças mais gentis, doces e atenciosas”, completou a jornalista, citando os filhos Jacob e Eva.



No sábado (18), familiares, amigos e a imprensa internacional noticiaram a morte de Aideen. No último dia 13, a jornalista postou que estava no hospital há quase 20 dias com sangramento no estômago. A causa exata da morte não foi revelada.

“Absolutamente devastada. Minha linda, engraçada e gentil amiga Aideen morreu. Vou sentir muita falta dela. Nos conhecemos há 22 anos quando dividimos um quarto para o verão em DC (Washington, EUA) e nos tornamos grandes amigas. Adeus, linda garota”, falou Emma Little-Pengelly, amiga da jornalista, no Twitter.

