Jornalista é atingido por árvore durante cobertura de furacão; vídeo

Um jornalista do canal The Weather Channel foi atingido por uma árvore

Um jornalista do canal The Weather Channel foi atingido por uma árvore enquanto mostrava os estragos do furacão Ian no sudeste dos Estados Unidos. Jim Cantore estava ao vivo quando o acidente ocorreu nesta quarta-feira (28) e precisou se segurar a uma placa para não ser arrastado pelas fortes chuvas e ventos que acabaram de chegar ao estado da Flórida.



Logo após o ocorrido, o âncora do jornal pediu que a equipe deixasse o local. “Jim, venha para dentro, venha para dentro”, convocou o jornalista. “Vamos conversar tendo alguma cobertura. Isso aí é demais”.

Jim Cantore got hit by a flying tree branch during hurricane report pic.twitter.com/ybONC3VR51 September 28, 2022

Além do repórter, um cinegrafista também estava no meio da rua para mostrar como o local se encontra. Nas imagens, é possível ver placas e arbustos sendo arrastados e o câmera limpando a lente molhada com um pano.



O furacão Ian atingiu a Flórida nesta quarta e provocou vendavais, inundações e ondas no estado. Como noticiado pelo Metrópoles, a região de Fort Myers Beach foi a mais atingida e teve casas destruídas e destroços pelas ruas. Antes de chegar aos EUA, o fenômeno atingiu o oeste de Cuba e deixou, ao menos, dois mortos.

