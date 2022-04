Da Redação

Jornalista da TV Globo é esfaqueado em Brasília

O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado na noite de quinta-feira (14), no estacionamento perto de onde mora no Sudoeste, no Distrito Federal. Ele foi atingido por diversos golpes e internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF).

continua após publicidade .

Câmeras de segurança registraram a aproximação dos suspeitos. As imagens mostram, primeiro, o jornalista passando pelo local. Um suspeito aparece logo em seguida e outro, atrás. Mais à frente, a dupla atacou Gabriel. Em seguida, os dois saíram correndo em fuga.

O porteiro do prédio de Gabriel informou que ele disse que estava saindo em direção a um comércio próximo. O jornalista foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna. Ele foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos e deu entrada no HBDF consciente.

continua após publicidade .

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro. Até a última atualização desta reportagem, a motivação do crime não tinha sido esclarecida.

Peritos da Polícia Civil fizeram análises no local do ataque e no apartamento do repórter. A carteira dele foi encontrada, mas o celular está desaparecido. Conforme a corporação, equipes estão na rua para tentar identificar e encontrar os suspeitos.

Em nota, a TV Globo se manifestou sobre o caso. Veja:

continua após publicidade .

"A Globo lamenta profundamente o o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível."

As informações são do g1.