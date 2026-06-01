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Jornalista Carlos Mendes morre em Belém

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 14:32:00 Editado em 01.06.2026, 14:42:14
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Morreu no domingo, 31, o jornalista Carlos Mendes. Ao longo de sua carreira, ele foi correspondente do Estadão em Belém por mais de duas décadas. Também foi repórter especial do Diário do Pará e fundador do portal Ver-o-Fato e do programa Linha de Tiro.

A Academia Paraense de Jornalismo destacou a trajetória do jornalista na região Norte do País. "Ao longo de sua carreira, consolidou-se como uma das mais respeitadas referências da comunicação na Amazônia e no Brasil, exercendo o jornalismo com compromisso inabalável com a verdade, a informação de qualidade e o interesse público. Seu trabalho ajudou a formar gerações de profissionais e a fortalecer o papel da imprensa na sociedade", afirmou a entidade.

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Também em nota, o Sindicato de Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA) manifestou pesar pela morte de Carlos Mendes. "Neste momento de dor, o Sinjor-PA solidariza-se com familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores, expressando as mais sinceras condolências."

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) prestou homenagem ao profissional. "Carlos Mendes construiu uma trajetória marcada pela ética, compromisso com a informação e dedicação ao jornalismo."

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