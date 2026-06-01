Jornalista Carlos Mendes morre em Belém

Morreu no domingo, 31, o jornalista Carlos Mendes. Ao longo de sua carreira, ele foi correspondente do Estadão em Belém por mais de duas décadas. Também foi repórter especial do Diário do Pará e fundador do portal Ver-o-Fato e do programa Linha de Tiro.

A Academia Paraense de Jornalismo destacou a trajetória do jornalista na região Norte do País. "Ao longo de sua carreira, consolidou-se como uma das mais respeitadas referências da comunicação na Amazônia e no Brasil, exercendo o jornalismo com compromisso inabalável com a verdade, a informação de qualidade e o interesse público. Seu trabalho ajudou a formar gerações de profissionais e a fortalecer o papel da imprensa na sociedade", afirmou a entidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Também em nota, o Sindicato de Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA) manifestou pesar pela morte de Carlos Mendes. "Neste momento de dor, o Sinjor-PA solidariza-se com familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores, expressando as mais sinceras condolências."

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) prestou homenagem ao profissional. "Carlos Mendes construiu uma trajetória marcada pela ética, compromisso com a informação e dedicação ao jornalismo."