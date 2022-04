Da Redação

Jornal erra ao publicar obituário da Rainha Elizabeth II

Na manhã desta segunda-feira (11), a Folha de São Paulo publicou uma matéria afirmando que a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, teria falecido. "Morre a Elizabeth 2ª, a mais longeva rainha da história britânica, aos XX", dizia.

Logo após o ocorrido, o jornal publicou uma errata afirmando que a notícia havia sido uma falha técnica. "Devido a um erro técnico, a Folha publicou por engano, na manhã desta segunda-feira (11), um obituário da rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido", explicou a Folha.

De acordo com a equipe de reportagem o erro seria devido à uma tática comum no mundo jornalístico. "É de praxe do jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis e/ou prováveis, como a morte de líderes mundiais", afirmou.

A falha do jornal causou comoção nas redes sociais e internautas tornaram o nome da Rainha Elizabeth II um dos mais comentados da manhã desta segunda (11).

E a Folha que postou que a Rainha Elizabeth tinha morrido mas era só aqueles obituários que eles já deixam preparados e devem ter soltado sem querer pic.twitter.com/MgiMxXJEIO — Jãofi (@joaofilimas) April 11, 2022

pelo menos a folha já previu que ela não morrerá nem num sábado nem num domingo





Covid-19



Em fevereiro, a saúde da monarca preocupou o mundo, quando houve a confirmação de que ela testou positivo para Covid-19.