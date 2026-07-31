'Joker?, suspeito de aplicar golpes pela internet, é preso em operação no litoral de SP

Um suspeito de aplicar golpes pela internet conhecido como 'Joker' foi preso durante uma operação na quinta-feira, 30, em Santos, no litoral paulista, informaram policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Como o nome do acusado não foi divulgado, não foi possível localizar a sua defesa.

Segundo a polícia, ele desenvolvia e comercializava programas de computador usados por quadrilhas responsáveis por falsas centrais telefônicas.

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De acordo com o Deic, o homem, que era procurado pela Justiça, foi capturado por policiais da 5ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubos a Bancos) após uma operação de monitoramento que levou à localização de sua base operacional.

Ainda segundo a polícia, 'Joker' atuava principalmente na dark web, ambiente digital onde, segundo o Deic, criminosos trocam informações e adquirem softwares voltados para atividades ilegais. Entre os programas comercializados estava um sistema capaz de disparar chamadas telefônicas para obter dados pessoais e senhas das vítimas.

O suspeito já havia sido preso em 2023 durante a Operação Falsa Central, da Polícia Civil de Sergipe. Em 2024, obteve liberdade, mas voltou a ter a prisão decretada pela Justiça sergipana por coação e ameaça contra a delegada responsável pela primeira investigação. Desde então, estava foragido.

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Na ação desta quarta-feira, os policiais apreenderam notebooks, um celular e um HD externo com arquivos que, segundo a investigação, eram utilizados nos crimes. O material será submetido à perícia, disse o Deic.