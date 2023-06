Jogo de Panelas: alumínios Ceará se destaca em vendas online

A fábrica de jogo de panelas vem ganhando espaço na internet e faz seu negócio ter um novo rumo após término da pandemia. A empresa de Divinópolis/MG “Alumínios Ceará” está há 6 anos no mercado de fabricação de itens para cozinha em alumínio repuxado. A fábrica sempre teve seu foco em vendas de representantes, o famoso “porta a porta.” Mas no início da pandemia em 2020 as vendas da empresa foram praticamente a 0 por depender de formas de venda presenciais.

Com a crise batendo a porta e as contas aumentando, para evitar o fechamento definitivo da empresa. Precisou-se de um choque de realidade para que um novo mundo fosse enxergado pelos donos da empresa, o mundo das “vendas na internet”.

Um novo foco

Após o término da pandemia, a Empresa Alumínios Ceará decidiu consolidar seu foco nas vendas online. Durante o período de restrições e isolamento social, a empresa percebeu o potencial e a demanda crescente por compras realizadas através da internet. Diante desse cenário, a equipe da Alumínios Ceará decidiu investir ainda mais nessa vertente do comércio eletrônico.

Com o fim da pandemia, muitas empresas voltaram a priorizar suas operações físicas, porém, a Alumínios Ceará entendeu que as vendas online eram uma oportunidade que não poderia ser ignorada. A empresa percebeu que o hábito dos consumidores havia sido transformado durante o período de isolamento e que muitos preferiam a praticidade e a comodidade de fazer compras sem sair de casa.

Em meados de abril de 2020 foi iniciado um trabalho digamos de “transição” de modelo de negócio. Começou com pequenas atitudes e foram aumentando com a colheita do resultado. Foi dispensado os representantes e contrato mais pessoas para trabalhar no escritório. Também foi contrato empresas e pessoas que ajudaram na formulação de estratégia e mudança na operação da empresa.

Na internet foi testado vários produtos para ver quais seriam os que vendiam mais e um deles que se destacou foi o jogo de panelas, além do jogo de panela outros produtos também se destacaram por exemplo: Caneca, Canecão, Churrasqueira, Copos, Cuscuzeiro, Cafeteira, Chaleira, Fervedor de Leite, Jarra, Forma de Pizza, Escorredor e Caldeirão. Então com base nos produtos que mais vendiam foi criado uma estratégia de venda para cada um deles.

Resultados

Com isso em apenas 6 meses a empresa já estava em expansão contratando novos funcionários e trabalhando como jamais havia trabalhado. No início existiu uma resistência dos donos da empresa sobre o investimento feito na internet, mas depois até eles mesmo viram que esse era o caminho certo a seguir.

Hoje a empresa Alumínios Ceará vende panelas para todo Brasil pela internet, uma fábrica de panelas que vende no varejo e atacado, com as melhores condições. Logico não podemos esquecer o carro chefe o jogo de panela, um dos produtos responsáveis por grande parte da renda da empresa.

Toda empresa foi adaptada para a rotina de vendas online, a adesão ao comércio online foi uma decisão estratégica da Empresa Alumínios Ceará, visando atingir um público mais amplo e ampliar sua presença no mercado. A empresa investiu na criação de um site de vendas intuitivo e amigável, que proporcionasse uma experiência de compra satisfatória para os clientes.

Apesar dos resultados promissores, a empresa está ciente de que ainda há desafios a serem superados. Um dos principais obstáculos é a concorrência acirrada no mercado online, com a presença de outras empresas do setor buscando expandir sua atuação digital. Nesse sentido, a empresa continua investindo em melhorias no site, logística de entrega e atendimento ao cliente, a fim de se manter competitiva.

Além disso, a empresa está explorando novas oportunidades de expansão, como a venda de produtos para o mercado internacional e a diversificação do portfólio, buscando atender às demandas dos clientes e acompanhar as tendências do mercado.

Foto por Reprodução

O Segredo para o sucesso

Muitos empresários locais assistindo o sucesso desta empresa, tentaram também seguir o mesmo rumo, mas nem todos obtiveram êxito, pois é um trabalho sério que exige tempo e o mais importante perseverança. Caso queira abrir um negócio online você não poderá desistir nas primeiras dificuldades deve buscar soluções para os problemas e usar a criatividade para buscar se destacar.

Entender seu negócio e entender o que as pessoas estão buscando. Será que o seu produto realmente é interessante para ser comprado online? Às vezes você irá trabalhar por horas e não colherá o resultado esperado no seu tempo, mas com certeza você colherá resultado no tempo certo se estiver feito tudo corretamente.

Também foi feito um grande trabalho de marketing e investimento para que tivessem o devido reconhecimento, foram usados todos os recursos que o marketing digital possui como por exemplo: Tráfego pago, SEO, Marketplace, etc.

É preciso também ter pessoas alinhadas com o objetivo e que saibam o que estão fazendo. Caso contrate alguém que não tem experiência é preciso treiná-la corretamente. Resumindo é preciso realmente entrar de cabeça no negócio para fazer as coisas acontecerem.

A Empresa

A empresa Alumínios Ceará é uma fábrica de panelas feitas de alumínio de Minas Gerais. Uma empresa familiar onde trabalham os donos Francisco Rodrigues e Antônia Vanusa que são casados. A filha e a sobrinha do casal também trabalham na empresa.

Tudo é feito com alto padrão de qualidade, todos os produtos têm o selo de segurança do INMETRO. As panelas são fabricadas com alumínio de espessura maior com as melhores matérias primas do mercado.

O jogo de panela que é um sucesso de vendas contem 5 unidades de panelas dos tamanhos 16cm, 18cm, 20cm, 22cm e 24cm. Um produto conceituado com ótimas avaliações. Assim funciona a empresa de venda de panelas online, que leva qualidade para a mesa de seus clientes.

Foto por Reprodução

Qualidade e excelência

A Empresa Alumínios Ceará se destaca no mercado pela qualidade e excelência de seus produtos feitos em alumínio repuxado. Com uma longa trajetória de experiência e conhecimento no ramo, a empresa se orgulha de entregar produtos que atendem às mais altas expectativas dos clientes.

O processo de repuxo em alumínio é conhecido por sua complexidade e precisão. Consiste em moldar uma chapa metálica por meio de prensas e ferramentas especiais, resultando em peças com formatos específicos e acabamento impecável. Esse método exige habilidade técnica, atenção aos detalhes e uso de tecnologias avançadas, características que a Empresa Alumínios Ceará domina com maestria.