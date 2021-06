Jogadores da seleção brasileira decidem jogar Copa América

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mesmo com insatisfações de jogadores e comissão técnica, a Seleção Brasileira decidiu disputar a Copa América, que tem início já no próximo domingo (13). A primeira partida da equipe será a contra a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.

Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil joga nesta terça-feira (8) contra o Paraguai. Tite e atletas devem se pronunciar após a partida.

Além do Brasil, outras seleções já confirmaram suas participações na competição. A AFA, Federação Argentina, publicou uma nota oficial no último domingo dizendo que a decisão era “reflexo do espírito esportivo” da entidade ao longo da história.

O Equador confirmou que irá viajar ao Brasil após o duelo contra o Peru, também nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa do Qatar. Seleções menores, como a Bolívia, também não abrem mão do torneio por conta da premiação de cerca de R$ 20 milhões que irão receber.