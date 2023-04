Jogadora de vôlei cai da janela de hotel e morre aos 18 anos

Da Redação

Julia Ituma

A jogadora de vôlei, Julia Ituma, de apenas 18 anos, morreu nesta quinta-feira (13) após cair da janela do hotel em que estava hospedada, em Istambul. A jovem era apontada como uma das principais promessas da nova geração esportiva italiana.

A morte trágica acontece um dia depois de a atleta ter participado de um jogo do seu time, o Novara, contra as anfitriãs do Eczacibasi, pelas semifinais da Liga dos Campeões de Vôlei.

“O Igor Novara Vôlei comunica com profunda dor e emoção o falecimento prematuro da jogadora de vôlei italiana Julia Ituma. A tragédia teria ocorrido nas primeiras horas do dia e a polícia turca está investigando a dinâmica", comunicou o clube da atleta em nota oficial.

"O clube e todos os seus membros, com o coração partido pela perda, manterão um silêncio respeitoso sobre o assunto”, concluiu o time. A morte da jovem causa grande comoção nas redes sociais e fãs do esporte.

