Jogador sofre AVC em alojamento após treino e morre aos 18 anos

O goleiro Thiago Reis Dias, de 18 anos, morreu nesta quinta-feira (24) em Goiânia, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. O jovem atuava pela equipe sub-20 do Trindade Atlético Clube e estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o último domingo (20), quando sofreu o mal súbito no alojamento da equipe.

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Os primeiros sintomas apareceram no período da tarde, horas após o jogador participar normalmente de um treinamento matinal. Segundo o presidente do clube, Adilson Filho, Thiago queixou-se de forte dor de cabeça a um colega de quarto. Pouco tempo depois, ele foi encontrado em estado grave, já incapaz de se comunicar e conseguindo apenas piscar os olhos. A equipe levou o atleta às pressas para uma unidade de saúde em Trindade, onde ele passou por um procedimento de trombolização antes de ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital goiana, mas não resistiu às complicações neurológicas.

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Thiago havia chegado ao futebol de Goiás no final de julho e morreu antes mesmo de fazer sua estreia em uma partida oficial. A tragédia possui um precedente familiar doloroso, visto que o pai do jogador também faleceu em decorrência da mesma doença há cinco anos. Nos bastidores, a diretoria do Trindade o descrevia como um rapaz extraordinário, humilde, religioso e extremamente apegado à mãe, que o acompanhou de perto durante os dias de internação.

A perda precoce do atleta gerou forte comoção no cenário esportivo do estado. O Trindade Atlético Clube prestou suporte imediato aos familiares, enquanto diversas outras agremiações goianas, como Vila Nova, Grêmio Anápolis e Cerrado Esporte Clube, utilizaram as redes sociais para divulgar notas oficiais lamentando a morte repentina e manifestando solidariedade à família e aos amigos do goleiro.

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