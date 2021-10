Da Redação

Jogador que agrediu árbitro com chute na nuca é solto

O jogador de futebol William Cavalheiro Ribeiro, preso em flagrante por tentativa de homicídio após agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro, foi solto no início da noite desta terça-feira (5), conforme o plantão do Fórum de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

O caso aconteceu durante uma partida entre São Paulo de Rio Grande, pelo qual atuava, e Guarani, pela Série A2 do Campeonato Gaúcho.

O fato ocorreu aos 14 minutos segundo tempo, após não ser marcada uma falta. Depois de receber um cartão amarelo por reclamação, Willian se dirigiu ao árbitro Rodrigo Crivellaro e desferiu um soco. Ao cair, o atleta chutou a nuca do juiz, enquanto estava caído no chão, desacordado.

Os jogadores de Guarani e São Paulo-RS chamaram com urgência o médico e a ambulância. Willian foi levado ao vestiário e cerca de 30 minutos depois foi conduzido pela polícia à delegacia.