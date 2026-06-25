Jogador procura esposa e filhos após prédio desabar na Venezuela

O jogador de futebol argentino Lucas Trejo fez um apelo emocionante nas redes sociais nesta quinta-feira (25) após o prédio onde mora, em La Guaira, na Venezuela, desabar em decorrência dos fortes terremotos que atingiram o país. Segundo o atleta, ele não conseguiu mais contato com a família desde a tragédia.

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“Nosso edifício em Praia Grande desabou, não sei nada de minha família. Por favor, orem por eles e compartilhem essa mensagem, caso alguém os tenha visto. Quero acreditar que não estavam ali. Orem por minha família, por favor”, escreveu o jogador.

Em outra publicação, Trejo reforçou o pedido de ajuda. “Família, precisamos da sua ajuda. Temos amigos em La Guaira e não conseguimos contato com eles”, afirmou.

Lucas Trejo, de 38 anos, atua pelo clube Marítimo de La Guaira. Ele é casado com Yani Maraenlla e é pai de dois filhos, Aarón e Ainhoa.

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A Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos na quarta-feira (24), com intervalo de menos de um minuto entre eles. Segundo informações divulgadas pela presidente interina, Delcy Rodríguez, ao menos 164 pessoas morreram e outras 971 ficaram feridas.

O primeiro tremor teve magnitude de 7,2 e ocorreu nas proximidades da cidade de San Felipe, a uma profundidade de 21,9 quilômetros. Apenas 39 segundos depois, um segundo terremoto, ainda mais intenso, atingiu a região de Yumare, registrando magnitude de 7,5.

Diante da gravidade da situação, o governo venezuelano decretou estado de emergência e determinou o fechamento do principal aeroporto do país. Diversos edifícios desabaram, enquanto equipes de resgate seguem mobilizadas em busca de sobreviventes nas áreas mais afetadas.

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Informações: Metrópoles

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