Jogador de vôlei morre em SC às vésperas do nascimento de seu primeiro filho

O jogador de vôlei Jonathan Dutra, 29 anos, morreu na quarta-feira (24) em São José, na Grande Florianópolis (SC), enquanto aguardava o nascimento do primeiro filho, Isaac, previsto para os próximos meses. A causa oficial da morte não foi divulgada pela família, mas a suspeita é de infarto fulminante.

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Jonathan atuou como central da APAN Blumenau na temporada 2025/2026 e era reconhecido pela dedicação e bom relacionamento com companheiros e dirigentes.



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Nas redes sociais, a esposa do atleta, Gi Rocha, publicou uma mensagem de despedida: "Ainda sem acreditar que eu perdi você. Cuide de nós aí de cima e eu vou me esforçar para ser uma ótima mãe".

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Em nota oficial, a APAN Blumenau lamentou profundamente a perda e destacou o legado deixado pelo jogador. "Jonathan foi muito mais do que um atleta. Foi um companheiro de equipe, um amigo, um ser humano de coração generoso e alguém que deixou sua marca por onde passou. Sua dedicação, sua alegria e sua presença dentro e fora das quadras permanecerão para sempre na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", afirmou o clube.

A equipe também dedicou palavras ao filho do atleta, desejando que ele cresça cercado de amor e possa conhecer, por meio das histórias da família, o pai dedicado que Jonathan foi.