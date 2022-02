Da Redação

Jogador de futebol morre após ouvir áudio de WhatsApp

Um jogador de futebol morador do bairro Perequê, em Guarujá, no litoral de São Paulo, morreu após infartar aos 20 anos. Dérek Jovane Silva Xavier havia descoberto há poucos meses que seria pai, e atualmente defendia a seleção de futebol de Guarujá. Nesta quinta-feira (17), o g1 conversou com familiares e com a namorada de Dérek.

continua após publicidade .

Eles relatam que o atleta não sabia que possuía um problema no coração. Ao ouvir uma mensagem de voz pelo aplicativo WhatsApp, no último domingo (13), Dérek ficou nervoso e infartou. O jovem chegou a ser socorrido, recebeu massagens cardíacas durante mais de uma hora, além de choques com desfibrilador e uma injeção de adrenalina. Ainda assim, o jovem, considerado saudável, não resistiu.

Conforme informações da família, Dérek tinha tinha um problema no ventrículo esquerdo que, até então, permanecia desconhecido. Por conta da profissão, realizava exames com frequência, porém, nunca detectou o problema. Ainda de acordo com a família, ele já havia perdido um avô e uma avó por infarto.

continua após publicidade .

Companheira do atacante, a estudante Josiane Cristina de Souza Portela, de 17 anos, mantinha o relacionamento com o jogador havia cinco anos. Ela terá o bebê de Dérek em julho.

Informações do g1.